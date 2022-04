VIDEO Care era marea frică a dictatorului Ceaușescu? Un cunoscut istoric face dezvăluiri: „De ce s-a temut, n-a scăpat!”

11:30

Cei care își doresc să înșele lumea și să fure bani de la diverse persoane par că sunt din ce în ce mai inventivi. După metodele ”accidentul” sau ”coronavirus”, acum circulă o nouă metodă: moștenirea. […] The post Atenţie! Bătrânica din imagine şi înşelătoria care a înnebunit internetul: „Nu mai am mult timp să trăiesc” appeared first on Cancan.