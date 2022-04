Incendiu la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgenţă Bagdasar-Arseni

23:50

Batalionul Azov a acuzat luni Rusia că a folosit o substanță otrăvitoare necunoscută împotriva forțelor ucrainene și civililor din orașul-port asediat Mariupol, relatează The Kyiv Independent și Nexta TV. ️️Azov regiment: Russia used poisonous substance against Ukrainian troops in Mariupol. The substance has been distributed by a drone, and victims have shortness of breath and […]