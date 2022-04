BANC | Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: „Vreau un bărbat, vreau un bărbat!”

15:30

Blaze este unul dintre concurenții de la Suvivor România 2022. Face parte din echipa Războinicilor, fiind foarte apreciat de public. Puțină lume știe, însă, care e numele real al artistului. Află, în continuare, și ce […] The post Nu e banc! Care e numele real al lui Blaze de la Survivor. Câte clase și ce studii are, de fapt, concurentul show-ului de la Pro TV appeared first on Cancan.