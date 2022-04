Cum a apărut îmbrăcată Amna la școala băiețelului ei. Cât de mult se implică artista în educația micuțului

08:50

Adrian Câciu, ministrul Finanțelor, a anunțat că este exclus ca taxele și impozitele să fie majorate în acest an. Vestea este, cu siguranță, una excelentă pentru toți românii, în contextul actual. Adrian Câciu a explicat […] The post Ce se va întâmpla cu taxele și impozitele din acest an. Ministrul Finanțelor a făcut anunțul appeared first on Cancan.