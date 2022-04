CULISELE STATULUI PARALEL: Fostul director Romgaz Adrian Volintiru despre cum a ratat România șansa de a nu depinde de gazul rusesc

15:00

Steven Seagal și-a sărbătorit ziua de naștere alături de mai mulți propagandiști ruși. Videoclipul în care apare alături de Vladimir Solovyov și Tigran Keosayan a ajuns viral pe rețelele de socializare. De altfel, este cunoscută relația strânsă pe care actorul o are cu Vladimir Putin. Steven Seagal are cetățenie rusă din 2016, iar din 2017 are interdicție în Ucraina. Autoritățile de la Kiev îl consideră pe actor o amenințare la adresa securității naționale. Duminică, Seagal a împlinit 70 de ani.