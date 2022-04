Se gândește să plece din nou de la FCSB! » Gigi Becali are 3 nume pe lista de înlocuitori

18:40

Un fotbalist din Uganda (Africa) a primit iaurt și pâine pentru faptul că a fost desemnat MVP (Omul Meciului).Numele clubului este Nantabulirwa One Sports Club și evoluează în a doua divizie a districtului Mukono, care reprezintă a 5-a ligă a Ugandei. MVP din Uganda, premiat cu pâine și iaurtClubul are un parteneriat cu o cofetărie locală pentru acordarea premiului „Man of the Match”, care a oferit produsele căpitanului echipei. ...