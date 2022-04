Corespondență din Georgia: Țarii trec, oamenii rămân. „Lui Putin nu-i place ca oamenii să trăiască bine, vrea să fie el singurul care deține controlul”

Povestea lui Nikolai, omul care s-a născut sub Stalin și spune că nu vrea să moară ca supus, împreună cu țara lui, sub Putin. Nikolai s-a născut în Georgia, are trei fete, împrăștiate în Rusia, din St. Petersburg în Moscova și Osetia, și ne servește cu bomboane produse în Ucraina sau poate în Lituania. „Dulciurile […]

