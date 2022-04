Trei jurați de la ”Imperiul Leilor” au ales să investească într-o afacere, ieri seară. Investitorii s-au contrat între ei: ”Nu mai sunteți lei, sunteți pisoi”

17:00

Președintele Ucrainei i-a propus un schimb lui Vladimir Putin, după ce l-a capturat pe deputatul Viktor Medvedciuk. Deputatul se ascundea de peste 48 de zile și a fost prins când a încercat să fugă din […] The post Un apropiat de-ai lui Putin, capturat în Ucraina. Ce schimb i-a propus Zelenski Liderului de la Kremlin appeared first on Cancan.