De ce nu se mai sărbătoreşte, de fapt, Sfântul Gheorghe, pe 23 aprilie? Motivul real pentru care s-a mutat

09:40

CANCAN.RO îți prezintă un test de inteligență care te va ajuta să îți calculezi IQ-ul în doar câteva secunde. Pe masă sunt două bancnote, iar suma lor e de 51 de lei. Trebuie să te […] The post Test de inteligență | Pe masă sunt 2 bancnote. Suma lor e de 51 de lei. Ce valoare are fiecare, dacă prima nu e de 1 leu appeared first on Cancan.