Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, apelează la Avocatul Poporului: „Sunteți mamă, luptați că o mamă!”

11:20

Este joi, a patra zi a săptămânii, ocazie cu care v-am pregătit un banc de nota 10. Nu trebuie, sub nicio formă, ratat. Îți garantăm o porție de râs copioasă, ca întotdeauna. Te vei înveseli […] The post BANCUL ZILEI | De ce nu este chiar bine să te uiți la o femeie dezbrăcându-se appeared first on Cancan.