CS Mioveni - Dinamo, în etapa #5 din play-out. Echipe probabile + cele mai tari cote

18:50

Ilie Năstase, 75 de ani, nu e pasionat de mașini cât este Ion Țiriac, dar a povestit într-un interviu pentru GSP unele întâmplări haioase din cariera sa. Ilie Năstase are două titluri de Grand Slam în palmares, unul la Roland Garros și altul la US Open. A jucat și două finale la Wimbledon, ambele pierdute;87 de titluri la simplu are Ilie Năstase, dintre care 58 sunt înregistrate sub egida ATP. ...