Răzvan Lucescu șochează din nou: „Sunt fanul lui Marseille” » După ce i-a amenințat pe ultrașii francezi!

10 milioane de euro și 20%. Acesta este prețul de pornire pentru cei interesați de transferul lui Claudiu Petrila, tânărul internațional de la CFR, scouteri de la AS Roma, Lille și de la două cluburi din Turcia anunțându-și prezența la meciul cu FCSB.CFR Cluj - FCSB se va juca duminică, 17 aprilie, la ora 20:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe Digi Sport1, Orange Sport 1 și Look Sport+. La doar 21 de ani, Claudiu Petrila are deja trei titluri cu CFR. ...