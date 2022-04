Alexandra Dinu a depus cerere în instanță: Mutu ar putea avea poprire pe salariu!

16:30

articolul continua dupa recomandari Loredana Groza, luată cu ambulanța! Care este starea de sănătate a vedetei acum! "După cum am spus, acum câțiva ani am trecut printr-o perioadă în care starea mea a fost activată mai mult pe negativ decât pe pozitiv. Mă încărcam cu partea goală a paharului și nu mai prea vedeam partea plină. Corpul meu a fost suprasolicitat, Angelo a fost un bebeluș atipic, care dormea exagerat de greu și puțin. Au fost vreo doi ani de oboseală acumulată, doi ani în care nu am...