Tragedie fără margini într-o familie de români. Cei doi copii, de 3 și 5 ani, au murit sub privirea neputincioasă a mamei lor

09:50

Românii vor scoate din buzunare o sumă mai mult cu cel puțin 70 de lei pentru masa de Paște în 2022. Toate produsele alimentare sau scumpit, față de anul trecut. Mielul intră în categoria delicateselor […] The post Masa de Paște va fi mai scumpă în 2022. Cu cât s-au scumpit produsele alimentare în acest an appeared first on Cancan.