Ce meserie a avut Horia Brenciu înainte de a deveni celebru: „Alergam în fiecare zi ca nebunul pentru câţiva lei”

11:50

Cel de-al şaselea sezon Insula Iubirii va avea premiera pe 2 şi, respectiv, 3 mai şi va fi difuzat în fiecare luni şi marţi, de la 20:30, la Antena 1. Cinci noi cupluri au luat […] The post Când începe Insula Iubirii 2022. Antena 1 a făcut anunțul mult așteptat appeared first on Cancan.