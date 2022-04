Rețeta de cozonac a lui Sorin Bontea | Ingredientul-secret folosit de faimosul chef de la Antena 1

16:10

Sonia Trifan, creatoare de modă, și soțul ei, ex-fotbalistul Andrei Neagoe, s-ar părea că și-au încheiat socotelile. Infidelitatea bărbatului ar fi fost cea care a erodat relația dintre ei, iar blondina ar fi pus piciorul […] The post Celebra creatoare de modă ar fi fost „tradusă” de soțul mai tinerel, iar CANCAN.RO are toate detaliile! Visul frumos „barterat” s-a terminat? appeared first on Cancan.