Veşti bune pentru şoferii uituci! Ce vor primi pe mail, ca să nu plătească amenzi usturătoare

19:00

La cei 43 de ani, Andreea Bănică a demonstrat că merită să fie în atenţia publicului. Blondina are o carieră de succes şi de asemenea o familie frumoasă de foarte mulţi ani. Recent, vedeta a […] The post Ce spune Andreea Bănică despre un viitor proiect în televiziune: ”Oferte au fost, dar trebuie să fie proiecte în care să mă regăsesc” appeared first on Cancan.