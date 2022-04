Care este diferenţa nutriţională dintre carnea de ied şi cea de miel

Carnea de ied are mai puţine grăsimi decât cea de miel, aceasta fiind principala diferenţă între ele. Iedul are mult mai puţine grăsimi – 2,6 g la 100 g de carne –, în timp ce mielul are 21 g de lipide la 100 g de carne.

