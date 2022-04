Na, CANCAN! cu Sabin și Caz Stan. Duminică la ceas de seară, Lidia Buble e sinceră din cale afară! “Tata știa că are și o oaie neagră in familie…”

23:50

CANCAN.RO are informații-bombă, venite pe celebra adresă pont@cancan.ro, despre Andrew „Cobra” Tate, din perioada în care își umplea buzunarele prin „Afacerea Videochat”, dar în Anglia, nu în România. Tot despre sechestrare este vorba, ba chiar […] The post Andrew Tate, arestat de poliția londoneză, după ce a forțat o fată să facă videochat: ”A bătut-o, a sechestrat-o și a pus-o la muncă!” appeared first on Cancan.