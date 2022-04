Echipa lui Napoli promite show în Bănie cu Academica »»

14:10

Andreea Marin își spune povestea emoționantă a vieții în podcastul lui Adrian Artene, sâmbătă, 16 aprilie 2022, începând cu ora 19:00! În dialogul purtat cu directorul editorial al trustului Gândul, ”Zâna Surprizelor” a rememorat și […] The post Cum a renunțat Andreea Marin la înghețată: ”Exact asta am făcut, tata nu înțelegea nimic!” appeared first on Cancan.