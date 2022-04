Ireal! Câți bani a câștigat Elena Matei la Survivor România 2022

18:20

Bianca Drăguşanu se confruntă ca majoritatea oamenilor care locuiesc în Capitală cu problema parcărilor. De cele mai multe ori, atunci când iese din casă vedeta nu are unde să îşi lase maşina, iar din acest […] The post Bianca Drăgușanu, taxată pentru parcări în locuri interzise. Câți bani a plătit pe amenzi de la începutul anului appeared first on Cancan.