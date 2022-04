Alertă la graniţa României. Polițiștii de frontieră, luați cu asalt!

20:10

În invazia pe care a declanșat-o în Ucraina, Federația Rusă ar fi ajutată de rețele iraniene de contrabandă de arme, potrivit The Guardian. Pentru a ajuta armata rusă, RPG-uri, rachete antitanc și lansatoare de rachete […] The post Rusia, ajutată de Irak în războiul cu Ucraina?! RPG-uri, rachete antitanc și lansatoare de rachete ar fi fost trimise în Moscova appeared first on Cancan.