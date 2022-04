Mama unui marinar rus face dezvăluiri șocante. Ce i-ar fi spus fiul său, înainte de a muri

18:50

Irinel Columbeanu a început să fie din ce în ce mai deschis şi să povestească amănunte mai puţin ştiute din viaţa sa. Mai mult, acesta a scris chiar şi o carte în care a povestit […] The post Irinel Columbeanu, întâlnire de gradul zero cu Mr. Pink. Dezvăluiri neașteptate despre cum a decurs totul appeared first on Cancan.