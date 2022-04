Calendar creștin-ortodox. Sărbătoare mare miercuri, 20 aprilie 2022. Ce se sărbătorește în această zi

12:10

Betty, fiica lui Florin Salam și-a făcut prima operație estetică la vârsta de 21 de ani. Tânăra a hotărât să facă o schimbare la trei ani de când a născut. De asemenea, artista a făcut […] The post Cum se simte fiica lui Florin Salam după ce şi-a pus silicoane. Betty a făcut primele dezvăluiri: „Mă doare tot corpul. Nu am voie să…” appeared first on Cancan.