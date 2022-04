Kremlinul ameninţă Suedia şi Finlanda! Rusia recurge iar la retorica nucleară

16:30

George Burcea a câştigat custodia comună a fetiţelor cu Andreea Bălan. Pe rețelele de socializare, actorul a transmis un mesaj, după decizia luată de judecători. George Burcea a câştigat custodia comună a fetiţelor cu Andreea […] The post George Burcea a câştigat custodia comună a fetiţelor cu Andreea Bălan: “Doi ani am luptat să le am în braţe” appeared first on Cancan.