BANC | ”Băi, care este plurarul de la pască? Sunt în magazin și îmi e rușine să cer”

23:50

Andrew “Cobra” Tate a pierdut “bătălia” cu Brigada Rutieră. După mai multe luni de proces, judecătorii s-au pronunțat în cazul fostului luptător acuzat, mai nou, de sechestrare. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, detaliile unui dosar […] The post Andrew “Cobra” Tate a pierdut procesul cu Poliția Română! CANCAN.RO are toate detaliile. Iar i s-a “aplecat” opulența? appeared first on Cancan.