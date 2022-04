BANC | O blondă îşi găseşte maşina din parcare cu portiera înfundată

13:50

Andreea Marin are o fiică împreună cu Ștefan Bănică Junior, pe Ana Violeta Bănică, în vârstă de 14 ani. Recent, vedeta de televiziune și-a spus părerea sinceră despre operațiile estetice și ce ar face dacă […] The post Ce părere ar avea Andreea Marin dacă fiica sa ar vrea să își facă operații estetice: ”Am avea o discuție foarte serioasă” appeared first on Cancan.