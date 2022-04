Atenție, șoferi! Amenzi usturătoare pentru cei care nu au acest act asupra lor

16:10

Iulia Albu a dat „boom-ul” în televiziune, iar proiectele se țin „scai” de ea! Are o emisiune la Antena Stars, a participat la „Dancing on ice: Vis în doi”, iar acum e în tratative cu […] The post Iulia Albu poartă negocieri intense cu șefii din Antenă! Criticul de modă este la un pas de o super-producție TV, iar CANCAN.RO are toate detaliile! appeared first on Cancan.