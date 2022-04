Cum petrece Nadia Comăneci Paștele în Statele Unite: „Mâncarea tradițională se combină”

10:40

Cătălin Moroșanu este foarte mândru de familia pe care o are, iar în urmă cu aproximativ jumătate de an a devenit tată pentru a doua oară. Luptătorul face naveta Iași-București ca să își vadă cei doi copii. Sportivul se împarte între Iași, acolo unde are întreaga familie, și București, unde are clubul lui de sport. […]