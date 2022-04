Este decizia momentului! Vladimir Putin a anulat ordinul de atac

20:00

Timp de trei săptămâni, Centrala Nucleară de la Cernobîl a fost sub ocupație rusă. Situația rămâne, în continuare, una încordată pe teritoriul ucrainean, iar soldații armatei ruse au ignorat reglementările de radioprotecție și control. Angajații […] The post Mărturii cumplite de la Cernobîl. Ce s-a întâmplat la Centrala Nucleară, după ce a izbucnit războiul în Ucraina appeared first on Cancan.