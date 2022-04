Oficialii ucraineni spun că au găsit dovezi ale unor gropi comune săpate de ruşi la periferia Mariupolului

17:30

Pare că are tot ce şi-a dorit. Prezintă ştirile la Pro TV, are o frumuseţe greu de uitat şi o căsnicie de poveste cu procurorul Romulus Varga. Lavinia Petrea a vorbit pentru OK! despre viaţa ei de dincolo de sticlă şi de ce a renunţat la idea de a mai avea un moştenitor.