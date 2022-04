Ilie Dumitescu nu-i mai dă bani fiului, după seria de belele! ”Mister” îl ține jos pe Toto, care se dă cu un Fiat vechi de 16 ani

11:20

Cum se menţine în formă Iulia Albu. Criticul de modă a dezvăluit în cadrul unui interviu recent faptul că are câteva obiceiuri și rutine zilnice pentru a avea un trup de vis. De asemenea, vedeta a […] The post Cum se menţine în formă Iulia Albu: „Am o dietă variată, nu îmi plac salatele” appeared first on Cancan.