„Avem șansa să readucem acest Pământ la o stare bună”

16:00

Republica Moldova a transmis cererea de aderare la Consiliul Uniunii Europene pe 3 martie, iar la o săptămână a primit chestionarul cu privire la cererea de aderare, mai exact pe 11 martie. Autoritățile de la Kiev, Tbilisi și Chișinău au depus cererile oficiale de aderare la Uniunea Europeană la scurt timp după ce Rusia a lansat invazia din Ucraina. Despre vectorul geopolitic și lupta pentru viitorul Republicii Moldova discutăm la acest sfârșit de săptămână. * * *Ce urmează după depunerea cererii de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană? Chestionarul Comisiei Europene include 369 de întrebări. Ministerul de Externe a vorbit despre cei 10 pași pe care trebuie să-i facă țara. Vicepremierul, șeful diplomației Nicu Popescu a declarat că va urma o perioadă de muncă intensă, că instituțiile sunt pregătite pentru a furniza informațiile necesare în cel mai scurt timp și că în acest proces vor fi implicate nu numai autoritățile, ci și societatea civilă, pentru că aderarea la Uniunea Europeană, așa cum spune Nicu Popescu, „reprezintă un proiect de țară care vizează viitorul fiecărui cetățean”. Europa Liberă a făcut un popas la Fălești și a întrebat la întâmplare localnicii cum văd ei viitorul țării lor.– „Odată cu semnarea cererii de aderare la Uniunea Europeană, s-a făcut un pas și cred că un pas sigur, urmează să se facă și al doilea și de-acum depinde de conducerea țării cât de capabilă va fi. Este un drum foarte greu...”Europa Liberă: De ce greu?– „Greu, fiindcă aderarea nu se face într-un an-doi. Noi ne uităm la țara vecină, România, care timp de 7 ani, treptat, nu se face într-o bună noapte, sunt niște etape.”Europa Liberă: Dar asta ar trebui să sperie autoritățile și cetățenii că e o sarcină grea?– „Nu, nu, nu. Este o responsabilitate mare pentru întreaga țară și pentru conducere.”Europa Liberă: Aceasta este voința politică a celor care guvernează sau este și vrerea cetățenilor Republicii Moldova?– „Asta e greu de spus, dar vrerea conducerii este și vrerea poporului, deoarece conducerea a fost aleasă de popor.”Europa Liberă: Geopolitica mereu a arătat că în Moldova sunt viziuni pro-europene, dar și viziuni pro-estice.– „Da, și sunt și neutri, care stau și așteaptă.” Europa Liberă: Ce-i de făcut?– „De mers înainte. Dacă ai făcut un pas, e neapărat să-l faci și pe al doilea, mergem înainte. O să vedem, nu avem a pierde nimic, sunt alte 27 de țări care deja sunt membre ale Uniunii Europene și noi studiem experiența lor. Cu atât mai mult, nouă o să ne fie mai ușor, fiindcă mergem pe un drum deja bătătorit de alții.”Europa Liberă: Dar există și o problemă, de 30 de ani nu e rezolvată chestiunea transnistreană?– „Parțial depindem și de acest conflict, deoarece noi avem Transnistria care balansează spre Rusia, iar cei din Uniunea Europeană vor ca să aibă vecină o țară stabilă. Atunci și investitorii vor veni în Moldova și se vor crea locuri de muncă, se va dezvolta și mai mult infrastructura, că aici avem mult de lucru.”Europa Liberă: Ca Moldova să ajungă în UE trebuie să-și facă tema pe acasă care include foarte multe reforme: lupta împotriva corupției, lupta împotriva sărăciei...– „Desigur! Ceea ce și-a asumat actuala guvernare trebuie să ducă la bun sfârșit. Sunt probleme majore și dacă le rezolvă, atunci ei vor sta pe calul bălan și în următorii 4 ani.” Europa Liberă: Dar cetățenii sunt gata să accepte și niște sacrificii?– „Omul neinformat este ușor de manipulat, cu cetățenii trebuie de lucrat în plan informațional, căci foarte mulți, îndeosebi cei din spațiul rural, nu prea sunt informați.”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi suntem în ospeție la Fălești și întrebăm cetățenii despre viitorul Republicii Moldova. Cum vedeți Dvs. ziua de mâine?– „Viitorul Republicii Moldova eu îl văd doar cu Europa, doar cu Maia Sandu, de atâta, pentru că în Europa noi avem un viitor, că noi suntem foarte rămași în urmă de Europa și încă nu știm a gândi și a ne cere drepturile. Dacă câștigă Ucraina, eu cred că ei ne apără și pe noi, chiar apără și tot globul pământesc. Asta e.”Europa Liberă: Și dacă învinge Rusia?– „Dacă învinge Rusia, ne mănâncă câinii și păduchii. În primul rând, nivelul de trai al rușilor e foarte-foarte scăzut. Noi, Moldova, fiind o țară liberă, timp de 30 de ani am făcut un pas, cu toate că am avut guvernare coruptă, dar noi am făcut un pas înainte, fiindcă am fost la lucru în Europa, am fost în Italia și am văzut cum trăiește lumea acolo, am văzut prețurile de acolo, am văzut șoselele de acolo, infrastructura de acolo, ceea ce mi-a plăcut foarte mult și pretind ca țara noastră să trăiască nu mai rău. Și vreau să spun un „Mulțumesc!” că avem o guvernare în frunte cu Maia Sandu, cu o femeie atât de bravo, pentru că ea ne duce înainte. Și aș vrea să mai spun despre lenta asta a Sf. Gheorghe, păi, ea nu are nimic cu războiul din 1941-1945. Ce s-au legat moldovenii noștri de lenta ceea, mai ales dl Voronin și dl Dodon? Oameni buni, noi suntem în Moldova noastră, noi avem tricolorul, să ne punem tricolorul și să-l purtăm în piept, noi să ne mândrim cu țara noastră, nu dl Voronin și dl Dodon târâie țara în urmă și atâta defăimează guvernul acesta. Și lumea la noi, vă spun sincer, îi foarte rătăcită, nu avem informație în sate. Desigur, li s-a luat treuca la toți corupții și acum ei fac gălăgie la toate colțurile, fără ca omul de rând să-și dea seama unde îl duc ei, că ei ne duc înapoi. S-a furat miliardul, oameni buni, dar lumea îl susține pe Șor pentru o cutie de tușonkă și pentru un kilogram de hrișcă. Asta-i o prostie, cea mai mare prostie la alegeri.” Europa Liberă: Viitorul Republicii Moldova depinde și de soluționarea problemei transnistrene?– „Cred că da, pentru că noi suntem aceeași țară, atâta doar că oamenii de acolo nu-și dau seama ce vor, nu-și dau seama că Rusia e o țară înapoiată, nu-și dau seama că Europa merge mult mai înainte ca noi.”Europa Liberă: Dar cum ar trebui să se dezvolte relațiile Republicii Moldova pe viitor și cu Ucraina, și cu Rusia, și cu Occidentul?– „Noi, ca țări vecine, trebuie să trăim foarte bine cu toți, că acum noi, Moldova, suntem o țară neutră, asta-i foarte bine, dar nu trebuie să pierdem relațiile nici cu Rusia, nici cu Ucraina, pentru că în Rusia se duc merele noastre, câte ceva din producția noastră și gazul îl primim din Rusia. De Ucraina tot depindem mult, pentru că produsele lactate îs din Ucraina, pe crupele din magazine peste tot locul e scris Ucraina. Moldova noastră tot poate produce, că avem niște pământuri extraordinar de bogate și de mănoase...” Europa Liberă: Dar această polarizare a societății, pentru că unii se gândesc că Republicii Moldova i-ar fi mai bine cu vestul, iar alții cu estul și viziunile politicienilor sunt diferite?– „Sunt diferite, pentru că acel care a fost la lucru în Rusia și a făcut bani, a venit la baștină, și-a construit o casă și și-a cumpărat o mașină, el își vede viața cu Rusia, iar cel care a fost în Europa și a văzut cum trăiește de bine lumea acolo își dorește viața în pas cu Europa.”Europa Liberă: Dvs. puteți face o comparație, cât timp i-ar trebui Republicii Moldova să ajungă la acele standarde din Uniunea Europeană, pentru că ați lucrat acolo?– „Desigur că avem foarte mult de muncit ca să ajungem ca în Europa. În primul rând, guvernarea noastră are de muncit și noi trebuie s-o susținem. Eu socot așa: persoanele care-s corupte ar trebui arestate și trase la răspundere, de confiscat averea și de primit o așa lege: dacă ai furat, să șezi toată viața la pușcărie, ca de banii ceia să nu te mai poți folosi. Dar la noi ce? Șade un an-doi ori 7 ani și el iese, îi liber și pe urmă trăiește bine mersi în Anglia, ori în Franța, ori undeva la malul mării sau al oceanului, dar dacă ar fi primită așa lege: ai furat, de confiscat tot și șezi la pușcărie, omule, și lucrează acolo la tăiat cotileți la Cricova, și adu folos statului, întoarce ceea ce ai furat.”Europa Liberă: Vorbim astăzi despre viitorul Republicii Moldova, cum îl vedeți Dvs.? De cine depinde ziua de mâine a țării?– „Depinde de populația din țara noastră, fiindcă numai noi putem să ne construim un viitor mai bun și tot noi putem să-l facem mai urât. Totul depinde numai de cetățenii Republicii Moldova.”Europa Liberă: Dar cetățenii nu-s uniți, asta spun majoritatea chiar dintre cei cu care discut aici, la Fălești.– „Da, mulți spun că nu-s uniți, dar eu aș zice din contra că suntem uniți, depinde de lideri, liderii care ne conduc, liderii care conduc primăriile, liderii care conduc raioanele, țara ș.a.m.d. Eu aș zice că suntem uniți.” Europa Liberă: Viziunile totuși sunt diferite, mai ales când e vorba despre vectorul politicii externe, pentru că unii văd viitorul mai aproape de vest, alții mai aproape de est. – „Da, chiar am și eu prieteni care au diferite viziuni, dar când ne întâlnim, îi rog pe toți prietenii de la începutul discuției ca să ne stimăm opinia fiecăruia și până la urmă să învingă stima și prietenia.”Europa Liberă: S-a depus această cerere de aderare la Uniunea Europeană. E pregătită Republica Moldova să facă parte din acest club european?– „Da, este pregătită. Dacă nu era la guvernare un partid care deține majoritatea în parlament, poate nu era atât de bine pregătită cum este pregătită acum, când avem majoritatea în parlament și evident că lumea a votat pentru un partid care e pro-european, cu viziuni pro-europene și cred că suntem pregătiți. Dacă am fost pregătiți prin vot, cred că suntem pregătiți și prin alte acțiuni.”Europa Liberă: Credeți că pentru Republica Moldova contează cine va ieși învingător în acest război ruso-ucrainean și ce se întâmplă cu viitorul țării, dacă învinge Ucraina sau dacă învinge Rusia?– „Dacă învinge Rusia, cred că și noi vom fi - cum se numește în limba rusă? - „oblosti” (regiune) sub ciubota Rusiei și vom fi și noi sub sancțiunile sub care au nimerit acum rușii. Așa că trebuie să ne rugăm ca să fie pace, să-și retragă trupele nu numai din Ucraina, dar trupele din toate țările fostei Uniuni Sovietice, că și în Georgia, în Moldova au trupe, trebuie să-și retragă trupele, fiindcă pământ au mult, destul ca să se dezvolte la dânșii în țară acolo.” Europa Liberă: Problema transnistreană are șanse să fie soluționată?– „Da, problema transnistreană are șanse să fie soluționată chiar mai repede decât ni se pare nouă.”Europa Liberă: Adică?– „O bună parte din toată populația care locuiește în regiunea transnistreană au pașapoarte moldovenești și o bună parte au și pașapoarte românești și cred că mai mulți sunt pentru aceea ca să se aplaneze conflictul din Transnistria.”Europa Liberă: Ați spus ce se întâmplă cu Republica Moldova dacă învinge Rusia în acest război cu Ucraina, dar dacă Ucraina iese biruitoare, atunci soarta Republicii Moldova este mult diferită?– „Da, sigur că este mult diferită, fiindcă nu va ieși doar Ucraina învingătoare, va ieși toată lumea civilizată învingătoare, dacă învinge Ucraina, ne va fi mai ușor să aderăm la familia Uniunii Europene.”Europa Liberă: Suntem aici, la Fălești, unde tocmai au fost vandalizate mormintele eroilor români. Aveți o explicație, de ce s-a întâmplat acest lucru?– „A avut loc, evident, în legătură cu războiul din Ucraina și cred că sunt unii provocatori, că provocatori pot să fie și din dreapta, și din stânga. Chiar nu am idee cine a putut să facă asta, dar cred că poliția o să-i identifice, o să-i amendeze și o să-i cunoaștem cu toții. Până acum au mai fost vandalizate câteva monumente în oraș și pe la cimitire, dar poliția îi prindea, iar acum cred că dacă o să-i identifice, o să fie publicate numele răufăcătorilor.”Europa Liberă: Există o dispută și în Parlamentul Republicii Moldova, și în societate referitoare la această panglică negru-oranj. Vă este clar de ce această dispută?– „Dacă vorbim despre religie, despre creștinism, da, este, într-adevăr, așa sfânt, Sfântul Gheorghe. Problema cea mai mare este că niște soldați în uniforme verzi denigrează imaginea Sfântului Gheorghe. Și asta e rău și deja ne împart în două tabere: care sunt pentru panglică și care sunt împotriva panglicii. Dar, până la urmă, principalul e ce purtăm în suflet.” Europa Liberă: Ce vă doriți cel mai mult acum?– „Îmi doresc să fie pace pe pământ, să fie pace în regiunea noastră, să ne dezvoltăm țara împreună cot la cot și așa cum am dat dovadă de solidaritate în criza cu războiul din Ucraina, cred că putem să fim solidari și în alte crize financiare, economice, ca să ne unim ideile, cugetele toți împreună și să dezvoltăm țara asta oleacă. Vreau mai repede s-o dezvoltăm, că eu deja îmbătrânesc și-mi fac griji cum o să fie la pensie. (Râde.)”Europa Liberă: V-ați gândit vreodată să abandonați Republica Moldova, să vă găsiți o altă țară adoptivă, unde să mergeți să vă câștigați bucata de pâine?– „Chiar am și fost peste hotare, am lucrat în Marea Britanie. M-am întors înapoi, mi-a prins bine că am fost acolo, într-adevăr am văzut altă cultură și chiar mi-am schimbat puțin viziunile.”Europa Liberă: Cât timp îi trebuie Făleștiului și Republicii Moldova ca să ajungă la acele standarde din Occident?– „Hai să fiu optimist, 10 ani, cel puțin 10 ani. Dar, iarăși, depinde de mentalitate, iar mentalitatea depinde de câți bani vom investi în învățământ. Părerea mea e că trebuie să investim cât mai mulți bani în învățământ, în cultură și atunci se vor schimba lucrurile văzând cu ochii.”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi suntem în ospeție la Fălești și întrebăm cetățenii despre viitorul Republicii Moldova. Cum vedeți viitorul și cum ați vrea să fie Republica Moldova peste 5, peste 10 ani?– „Să trăim bine, să avem de toate, să ne ajungă pensiile, să aibă lumea de lucru, mai ales tineretul. Iaca, noi ce am vrea, dar vedem că nimic nu merge înspre bine.”Europa Liberă: Dar cum vă explicați că atât de greu se schimbă lucrurile în bine?– „Conducerea... Așa ne conduc de bine.”Europa Liberă: Dar ce ar trebui să facă ei și nu fac?– „Locuri de lucru pentru tineret, să nu se ducă tineretul din țară, că au rămas numai cei în vârstă.”Europa Liberă: Câți bani ar trebui să aibă un cetățean al Republicii Moldova, ca să considere că viața lui e una decentă?– „Măcar 10 mii să aibă cel de la pensie, dar aista, după cum așa totul se schimbă și totul se scumpește, eu înțeleg că măcar 30 de mii să aibă o familie tânără. Poate asta i-ar ține acasă.”Europa Liberă: Dar de ce nu sunt bani în buget, vă puneți întrebarea?– „Pentru că nu-s locuri de lucru, nu vine nimic în buget. De unde să vină, că nimic nu e? Să fie întreprinderile, cum au lucrat înainte „Mașzavod” (Uzina de mașini de salubritate), „Saxzavod” (Fabrica de zahăr), dar ele s-au distrus toate.” Europa Liberă: Dar cetățenii sunt uniți?– „Nu! Partidele astea... Cui îi trebuie atâtea partide acolo?”Europa Liberă: Știți câte partide sunt?– „Nici nu le știm, dar știm că-s multe.”Europa Liberă: Câte?– „Vreo 45 trebuie să fie.”Europa Liberă: Îs 70...– „70? Dar noi socoteam că-s 40. Îi clar lucru că-i business cu partidele. De unde atâtea partide, de unde iau ei bani?”Europa Liberă: Dar pentru Dvs. contează Moldova mai aproape de est sau de vest, mai aproape de Rusia sau de Uniunea Europeană?– „Când am fost cu rușii, era mai normal. Poate nu erau atâtea cum vrea acum tineretul ista, dar era mai normal, lumea era mai liniștită, lumea avea de lucru, se sculau dimineața și mergeau la lucru. Dar acum unde să se ducă? Se duc prin baruri și prin nevoi și la aiștia le dau bani, dar pentru omul cel care muncește nu dă nimeni.”Europa Liberă: Când ziceți că era mai bine, sunteți nostalgică, erați și mai tânără?– „Eram și mai tânără e clar, aveam putere, puteam să lucrez.”Europa Liberă: Dar Moldova mai aproape de Uniunea Europeană, înțelegeți ce înseamnă acest drum și ce avantaje sunt de pe urma apropierii de UE?– „Ce să vă spun? Lumea acolo tot muncește și muncește tare și-s tot obijduiți aceia de-alde noi și așa că vă spun ce înțeleg eu de acolo care și cum.” Europa Liberă: Ce vă doriți cel mai mult acum?– „Pace în țară, să nu fie ceea ce s-a întâmplat în Ucraina, să nu vină și la noi, dar pe care și-l veți întreba, toți spun că se tem și stau cu frică. Are chip să se înceapă și la noi ceva, cu NATO lor și cu America lor, și cu toți grămadă.”Valentina Ursu, Europa Liberă, suntem în ospeție la Fălești și întrebăm cetățenii despre viitorul Republicii Moldova. Cum îl vedeți?– „Unire cu România, acesta-i viitorul.”Europa Liberă: Dar în cât timp se înfăptuiește unirea?– „Când o să le vină mintea la toți deputații la cap... (Râde.)”Europa Liberă: Dar până una-alta, Moldova a depus o cerere de aderare la Uniunea Europeană?– „În timpul apropiat cred că nu se va întâmpla.”Europa Liberă: Acum au dat perspectivă, Bruxelles-ul a spus că Ucraina, Georgia și Republica Moldova...– „Dacă se alătură Ucraina, înseamnă că o să se alăture și Moldova de Uniunea Europeană, dar mai degrabă văd o unire cu România, mai repede o să fie integrarea în Uniunea Europeană. Asta e scăparea, dar...”Europa Liberă: Dvs. știți foarte bine, sunteți tânăr, societatea moldavă este dezbinată – unul vede viitorul mai aproape de est, altul mai aproape de vest.– „Așa este, în două fronturi îi împărțită la noi Moldova. Ei, dar cred că pe viitor o să vină mintea și la ceilalți.”Europa Liberă: De ce e dezbinarea asta? Cine și cum a scindat societatea?– „Ar trebui să le reducă la 2-3 partide și atunci o să fie mai regulă.”Europa Liberă: Tinerii, în general, ce fac?– „Pleacă...” Europa Liberă: Își pregătesc valizele și iau drumul străinătății. De ce nu rămân acasă?– „Pentru că nu-i perspectivă în Republica Moldova.”Europa Liberă: Dar pe Dvs., iată, v-am surprins aici la piață?– „Suntem la piață, că așa ne-au prins vremurile, dar tineretul după absolvirea universităților mai degrabă pleacă după hotare.”Europa Liberă: Dar în ce condiții ar rămâne acești tineri aici, acasă?– „Să fie un salariu mai decent și cred că au să rămână.”Europa Liberă: Un salariu decent înseamnă cât?– „Păi, cât fac ei după hotare, de la o mie de euro în sus?”Europa Liberă: Și dacă ar fi acest salariu de 20 de mii de lei acasă, ar rămâne toți, ar reveni cei plecați?– „Dacă să fie un salariu de 20 de mii de lei, cred că ar rămâne; să vină niște investiții străine...”Europa Liberă: Credeți că viitorul Republicii Moldova depinde și de cine va fi învingător în acest război ruso-ucrainean?– „Eu cred că învingătoare totuși o să fie Ucraina, de atâta că Rusia nu s-a așteptat la așa ceva. Ei au crezut că au să vină cu pâine și sare să-i întâlnească ca în Crimeea, dar aici poporul s-a unit și bravo lor. Zelenski îi un patriot adevărat, bravo lui! Nu s-a gândit nimeni că un actor poate să facă așa ceva.”Europa Liberă: Dar Putin?– „Cred că-i o greșeală de-a lui Putin în secolul XXI să facă un așa masacru într-un popor slav, care-i foarte apropiat cu cel rus. Nu știu ce l-a împins, dar cred că el însuși s-a dezamăgit în tot ce a făcut armata asta a lui. Pe dânsul, cum se spune, l-au kidănit (fraierit) ai lui. Timp de 20 de ani au fost făcute investiții în armata rusă și cred că la un moment dat a trebuit să vadă investițiile acestea la ce pot să aducă, dar banii cred că s-au furat și trebuie undeva de spălat toți banii aceștia și cred că au hotărât ai lui să-l împingă la un masacru de acesta. Și nu s-a primit în Siria, hai aici în Ucraina să facem un dezastru și banii au să se spele. Dar cred că până la urmă o să se descopere, mai târziu o să aflăm, peste vreo 10-20 de ani o să aflăm ce a fost în Ucraina.” Europa Liberă: Dar și Republica Moldova are o problemă nesoluționată, dosarul transnistrean. Credeți că acum, după 30 de ani de la izbucnirea acelui conflict armat de la Nistru, apare șansa identificării unei soluții durabile pentru criza transnistreană?– „Eu cred că acum și dl Krasnoselski tot vrea să vadă în care parte are s-o apuce. Dacă învinge Ucraina, el o să fie blocat din toate punctele și eu nu cred că chiar și soldații care sunt aici, cum li se spune „mirotvorceskie silî” (forțele pacificatoare) care au mai rămas aici, eu nu cred că ei au să înceapă ceva să facă, pentru că deja unii s-au însurat aici, și-au făcut familii la 80 de kilometri de mare și ei văd că Putin trimite copiii ceia în Ucraina. Pentru ce, pentru ca să apere miliardele lor?”Europa Liberă: Dar eu vă întrebam: va fi posibilitate să fie rezolvată problema transnistreană? Și ce statut ar merita această regiune?– „Cel mai bun statut e să le dea ca la găgăuzi – autonomie în componența Republicii Moldova; cel mai bine ar fi ca să nu se declanșeze un conflict mai mare.”Europa Liberă: Ce vă doriți cel mai mult acum?– „Pace! Pace pe pământ! În secolul XXI alături, aici, la 200 de kilometri de hotar, să auzi așa bubuituri e strașnic, e foarte strașnic.”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi am făcut un popas aici, la Fălești, și întrebăm: cum vedeți viitorul Republicii Moldova?– „Viitoru-i pentru tineret, că noi de-amu suntem la o vârstă, dar pentru tineret sperăm numai spre bine, ca mamă, ca bunică și ca străbunică sperăm un viitor frumos să aibă copiii și nepoții.” Europa Liberă: Cine face acest viitor frumos?– „Toți care am trecut prin viață mai mult, totuși depinde mult de-alde noi, de-alde mine.”Europa Liberă: Dar societatea e dezbinată...– „Că societatea e dezbinată e o problemă, cum au crescut copiii cei 7 ani de acasă, vreau să spun, așa merg și înainte cu educația. Totuși trebuie să atragem atenție mult-mult la tineretul de azi noi, părinții, buneii.”Europa Liberă: Cine a contribuit la scindarea societății?– „Prea multă politică, prea mulți politicieni, prea multe interese și prea multe vrem. Trebuie să vrem poate mai puțin, în primul rând, ca creștini, să ne mai gândim și la alte lucruri, să ne uităm la cer, în sus, la cele sfinte și nu numai să ne rugăm, dar și să-i mulțumim Domnului de ceea ce ne dă.”Europa Liberă: Dar viitorul Republicii Moldova depinde și de ceea ce se întâmplă acum în regiune, de acest război ruso-ucrainean și de cine va ieși învingător în acest război?– „Învingători trebuie să fim toți. Eu sunt pentru pace, pace vrem, nu numai eu, toată lumea vrea să fie pace și sperăm totuși că spre asta să mergem, spre o pace și să fim cum am fost poate cândva, că eram toți cu credință mare-mare.”Europa Liberă: Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, își dorește refacerea Uniunii Sovietice. Trebuie să insiste?– „Eu una sunt pentru republica noastră, să fim aparte noi stăpâni, fiindcă noi merităm. Eu știu ce m-ați întrebat, dar vreau să spun că totuși noi, republica noastră, noi, moldovenii suntem oameni harnici, muncitori și trebuie să ne străduim să facem în republica noastră ceea ce avem de făcut.”Europa Liberă: Sunteți nostalgică după Uniunea Sovietică?– „Nu prea, nu, nu, nu... Sunt mai mult pentru independența noastră.” Europa Liberă: Dar acum se decide dacă Moldova va fi mai aproape de est sau mai aproape de vest?– „Aș spune că totuși mai aproape să fim de Uniunea Europeană. Aista-i viitorul, așa văd viitorul republicii noastre.”Europa Liberă: Care sunt beneficiile, care sunt avantajele?– „Am lucrat 10 ani în Italia...”Europa Liberă: Și ce ați văzut acolo?– „Ceea ce mi-a plăcut la dânșii e că-s o țară cu mult mai prosperă, diferența este mare.”Europa Liberă: Și de ce acolo se poate, dar aici nu?– „Totul depinde de noi, oamenii, de noi, moldovenii.”Europa Liberă: Și vă întrebam – de ce mai aproape de UE?– „Ca să avem libertatea noastră, democrația noastră, să avem totul al nostru și să nu depindem de nimeni.”Europa Liberă: Dar Făleștiul și Republica Moldova de peste 5, de peste 10 ani se va deosebi mult de Făleștiul de azi și Republica Moldova din 2022?– „Eu gândesc că da. Sunt alții după noi, sperăm cu o speranță mare, că sunt copiii, sunt nepoții, sunt ei care au să judece altfel și au să făurească altceva.”Valentina Ursu, Europa Liberă, am ajuns aici, la Fălești, și întrebăm cetățenii pe ce drum se îndreaptă astăzi țara lor și dacă viitorul țării depinde de ceea ce se întâmplă în regiune.– „Războiul din Ucraina desigur că mult afectează și Republica Moldova. În primul rând sunt vecinii noștri, în al doilea rând, țara agresivă, Rusia ține Armata a 14-a pe teritoriul Republicii Moldova în mod ilegal și nu se știe încotro și care sunt planurile Rusiei. De aceea, Republica Moldova, ca țară vecină cu țara unde merge războiul, este în pericol.”Europa Liberă: Ce s-ar întâmpla dacă câștigă Rusia acest război cu Ucraina? Ce soartă ar avea Republica Moldova?– „Ucraina nu va pierde războiul, fiindcă îi cunosc pe ucraineni, i-am văzut în 2014, m-am întâlnit cu acei care au luptat și am înțeles că acest popor nu poate fi biruit.”Europa Liberă: Atunci când a fost anexată Crimeea?– „Da, când a fost anexată Crimeea și după aceea când au fost luptele din Donbas, eu am trecut prin Ucraina și am văzut că este un popor unit. În caz de ceva, de luptă, ei se unesc și nu vor ceda în fața Rusiei.”Europa Liberă: Eu vă întrebam, eventual, dacă câștigă Rusia acest război, ce viitor va avea Republica Moldova?– „Suntem totuși olecuță mai aproape de Uniunea Europeană și sperăm poate cât mai curând să aderăm; unirea îi cam departe, dar măcar dacă am deveni membri ai Uniunii Europene, măcar candidați putem să fim sub scutul european.”Europa Liberă: Dar acest lucru va dura în timp? Cetățenii știu că e nevoie ca autoritățile statului să facă tema de acasă, tema nu e ușoară, sunt lecții grele, pentru că trebuie reforme, reformele trebuie să aibă impact asupra vieții cetățenilor.– „Da, dar cunoaștem poziția Uniunii Europene. În legătură cu acest război, poate printr-o metodă mai simplificată Ucraina, Georgia și Moldova poate mai degrabă să devină candidați în membri ai Uniunii Europene.” Europa Liberă: Republica Moldova cu sau fără Transnistria?– „Desigur, Transnistria este o problemă, este Armata a 14-a, ilegal staționează armata Rusiei pe teritoriul Transnistriei. Dar Transnistria este pierdută, deoarece staționează acolo Armata a 14-a și știm că populația de pe teritoriul Transnistriei este mai pro-rusă, deci, probabil, ar trebui fără Transnistria de integrat urgent în Uniunea Europeană. Să ridicăm nivelul de trai și însăși Transnistria, locuitorii ei să vrea să se unească cu Moldova, numai așa se vede rezolvarea problemei transnistrene.”Europa Liberă: Dar cum vă închipuiți Transnistria să rămână, dacă Ucraina va fi acceptată și Republica Moldova să fie țări candidate la UE? Cum vă închipuiți că Transnistria rămâne o insuliță separată?– „Da, Transnistria poate să rămână așa, o insulă separată, unde nivelul de trai desigur că va scădea, mai ales acum, dacă ei se țin de Rusia, dar în Rusia economia deja va fi pusă la pământ și în cazul acesta sperăm ca populația din Transnistria să-și schimbe viziunea.”Europa Liberă: Și viitorul Republicii Moldova, dacă iese învingătoare Ucraina, e altul decât dacă câștigă Rusia acest război?– „Dacă Ucraina, dar nu „dacă”, eu vreau să spun că precis Ucraina va birui în acest război și sperăm că în Ucraina se va restabili viața undeva în 5-10 ani și atunci Ucraina împreună cu Moldova, inclusiv Transnistria va fi nevoită să adere la Uniunea Europeană și atunci se va schimba situația.”Europa Liberă: Dar forțele politice din Republica Moldova au viziuni diferite și societatea e divizată. Cum se consolidează o societate, când unii se uită spre vest și alții spre est?– „Zilele acestea am ascultat un interviu cu ex-președintele Ucrainei Poroșenko, care a spus așa: „În prima zi de război m-am apropiat de Zelenski și am făcut această declarație: «Uităm ce a fost, avem un singur dușman, ne unim forțele și luptăm împotriva Rusiei»”. Și la noi s-au găsit așa politicieni care au făcut așa declarații, au zis: «Îngropăm toporul războiului, ne unim toți împrejurul guvernului, avem un singur dușman». Iată pe așa politicieni eu îi stimez, dar cu alți politicieni care încă vor să mai iasă cu panglica aceasta a Sf. Gheorghe la sărbătoare consider că legislația trebuie să fie și mai dură, legislația care acum a fost schimbată și interzisă panglica Sf. Gheorghe și semnele „Z” și „V”, eu consider că ar trebui să fie introdusă și în Codul penal, nu doar în Codul administrativ răspundere și să fim oleacă mai duri, pentru că este coloana a cincea a Rusiei care în orice timp poate să schimbe lucrurile.” Europa Liberă: Ideea consolidării societății acum care e?– „Republica Moldova, moldovenii sau populația din Moldova oleacă diferă de populația din Ucraina, e greu de consolidat, mai ales că sunt foarte mulți care susțin forțele pro-ruse și de aceea de consolidat populația din Republica Moldova este foarte greu.”Europa Liberă: Ce vă doriți cel mai mult?– „Pace! Pace la tot poporul – și moldovean, și din Ucraina; pace și celor din Rusia, fiindcă nu sunt vinovați oamenii de rând din Rusia că au o așa conducere dictatorială, care astăzi aruncă Rusia cu zeci de ani în urmă.”Europa Liberă: Dar acest război ruso-ucrainean schimbă orânduirea mondială, poate schimba orânduirea mondială?– „Nu cred că va schimba tare orânduirea mondială, poate va schimba atitudinea Uniunii Europene față de aceste republici europene care au rămas în urmă, cu anii ‘90. Și atunci, consolidându-le, sperăm la un trai și la o viață mai bună.”Europa Liberă: Cetățenii Republicii Moldova înțeleg care sunt avantajele de pe urma apropierii țării lor de UE?– „Cetățenii Republicii Moldova nu chiar ca cetățenii din Rusia, aș spune, dar pe jumătate sunt zombați. Aceeași zombare merge mai ales la canalele acestea de televiziune care încă mai sunt la noi în Republica Moldova, canalele pro-ruse și agenții secreți care mai lucrează la noi în republică. Asta este problema Republicii Moldova, trebuie să ne debarasăm de ei. Cum? Asta depinde de guvern.” * * *Opinii despre Moldova între est și vest adunate la Fălești. Chestionarul pe care l-au primit Republica Moldova și Georgia, alături de Ucraina, prima țară care a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană, arată că există o decizie politică a Bruxelles-ului de a oferi acestor trei țări din Parteneriatul Estic șansa de a deveni candidate la aderare, o perspectivă care nu exista până la invazia Federației Ruse în Ucraina. Politicianul liberal Ion Cebanu, consilier în Consiliul municipal Chișinău, crede că Ucraina are un rol decisiv în viitorul din această regiune, unde de pe 24 februarie Rusia a declanșat un război nedrept. Ion Cebanu: „Ucraina, după 2014, a mâncat, într-un fel, pâinea pe care am mâncat-o noi în ’92 și de atunci națiunea asta a arătat o demnitate cred că surprinzătoare și pentru Putin. Și asta este bine. Noi până la urmă suntem în spatele frontului și cu cât mai mare rezistența ucrainenilor împotriva Rusiei și când te uiți că poporul rus susține (mă rog, în sondajele pe care le putem noi vedea) ce a mai rămas din societatea lor civilă, îți pui o mare întrebare: Dar cum poporul ăsta care l-a dat pe Dostoievski, care a dat marea cultură, marea literatură, marele balet, cum susține el uciderea fratricidă? Până la urmă, cele două popoare sunt foarte apropiate ca și culturi. De exemplu, Bulgakov al cui este? Și putem continua cu foarte multe exemple...”Europa Liberă: Ambele țări sunt slavone, ambele țări sunt creștin ortodoxe, au atâtea în comun că nu prea îți dai seama ce le deosebește.Ion Cebanu: „Iată că le deosebește. Totuși, ucrainenii sunt mai aproape de civilizația europeană și asta ne bucură, și asta, într-un fel, ne salvează. Câte națiuni din Europa, Doamne ferește dacă s-ar fi pomenit în situația lor, s-ar fi manifestat la fel?”Europa Liberă: În ce măsură afectează Republica Moldova și, mai ales, dacă acest război ruso-ucrainean decide viitorul Republicii Moldova?Ion Cebanu: „Absolut! Una din consecințe, vedeți deschiderea pentru integrarea europeană, deja au primit cererea noastră de aderare. Lucrul greu abia începe, dar oricum este un mesaj de deschidere pentru Republica Moldova în sensul acesta. Trebuie să ne manifestăm și noi atitudinea de solidaritate cu poporul ucrainean. Știți, dna Valentina, când aud: să luptăm pentru pace, bine, una-i să lupți pentru pace la Moscova și Petersburg oficialii care au declarat război, noi trebuie să condamnăm cred că pe acei care au declanșat prostia asta.”Europa Liberă: Pe parcursul celor 30 de ani de independență, s-a spus că Republica Moldova a oscilat între vest și est și că multele guvernări care s-au perindat la putere au spus că vițelul blând poate mânca lapte de la două mame.Ion Cebanu: „Ei bine, asta nu ne-a dus nici încolo, nici încoace și asta este cel mai grav. Exemplu pentru noi trebuie să fie balticii, care au luat o direcție și o atitudine foarte clară înspre integrarea europeană încă din anii ’90 cu reforme, cu tot ce înseamnă direcția pentru civilizație și acum au reușit, într-un fel, să influențeze politica la nivel european.”Europa Liberă: Să vorbim despre această pendulare între Răsărit și Occident. Credeți că se va găsi un consens ca această vrere politică de astăzi să devină un deziderat și un drum ireversibil pentru Republica Moldova?Ion Cebanu: „Provocări vor fi permanent și trebuie să fim atenți la chestiunile respective. Eu am foarte multe ce să-i reproșez actualei guvernări, guvernului în ansamblu, dar nu trebuie să uităm de o chestiune – suntem în spatele frontului, trebuie să ne menținem aici pacea, liniștea și direcția proeuropeană și să-i taxăm dacă cumva deraiază anume de la chestiunile respective. Or, tot ce înseamnă la ora actuală perturbații la nivel politic, înseamnă, de fapt, politica Kremlinului în zona respectivă și asta nu este de admis.În ceea ce spuneați Dvs. mai înainte despre pendularea noastră dintr-o parte în alta, de exemplu, atunci când în 2001 a venit guvernarea comunistă au spus că vor să ne integreze în Uniunea Vamală Rusia-Belarus, ei au venit, au încercat nu știu ce, dar până la urmă n-au realizat chestiunea asta. După ce a fost semnat Acordul de Asociere a Uniunii Europene cu Republica Moldova, la fel socialiștii dădeau mesaje că oricum nu se lasă de Rusia, vor anula, n-au făcut-o nici ei. Eu bănuiesc că nici de data aceasta, chiar dacă au mesaje antieuropene clare, chiar dacă într-o țară civilizată mesajele lor, acțiunile lor ar trebui taxate chiar de justiție, nu cred că într-o eventuală aderare se vor împotrivi, mai ales că deja balanța economică a Republicii Moldova înclină înspre Uniunea Europeană, nu mai este înspre Răsărit și cea mai mare parte a populației noastre este deja în țările Uniunii Europene. Deci, într-un fel, și asta dovedește că nu prea au ei putere de izbândă, plus ceea ce vedem noi la ora actuală în Rusia, Putin a făcut o mare greșeală: a descoperit marea armată sovietică, care, în fond, este de carton.Cum poți să mai aperi interesele Rusiei? Eu înțeleg că există propagandă, eu înțeleg că poți să „pui macaroane pe urechi” la moldoveni încă poate foarte mult, dar ea nu ține pe mult timp, pentru că oricum pe acolo vine sărăcia, se vede clar.”Europa Liberă: Dar politicieni cu viziuni pro-ruse sunt și în parlament, sunt și în Consiliul municipal Chișinău, sunt și extraparlamentari și au bazin electoral?Ion Cebanu: „În momentul când, Doamne ferește, ăștia, să zicem, ajung la putere și o să aibă de ales înspre est sau înspre vest nu au să poată altceva să facă decât să continue direcția europeană. Din punct de vedere economic, lăsăm la o parte factorul politic, pur și simplu nu au să reușească să-și ducă mesajele lor sociale la bun sfârșit dacă au să se dezică de Uniunea Europeană. De ce Dodon când a avut puterea nu s-a dezis de Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană? Da, el poate a stagnat, da, el nu a mers mai departe, dar nu a fost anulat.”Europa Liberă: Dar Dvs. credeți că Rusia de după războiul cu Ucraina va privi altfel la Republica Moldova? Adică se va împăca cu gândul că drumul Republicii Moldova este spre UE?Ion Cebanu: „Să vedem ce mai rămâne din Rusia. Eu cred că toată arhitectura europeană va fi modificată după războiul acesta, vedem că deja germanii, spre exemplu, s-au dezis total de Nord Stream 2. Este o chestiune foarte importantă. Germania care este motorul Uniunii Europene și care primea gaz în condiții facilitare de la ruși, practic se dezic de gazul rusesc la ora actuală masiv. Cam aceeași atitudine o are și Macron care va câștiga turul doi, asta este aproape sigur. Celelalte țări la fel. Deci, Rusia va avea o mare problemă în ceea ce privește economia, pentru că cu cât tărăgănează o eventuală pace cu statul ucrainean, cu atât criza economică în Rusia se adâncește.Nu știm niciodată cu ce se va termina, dar din istorie putem să ne dăm seama, chestiunea ceea cu Hrușciov când a fost trimis la pensie, ce a știut poporul sovietic despre asta? Că Nikita Sergheevici a plecat la pensie. Punct. Eu nu exclud că mâine-poimâine apare o știre: „Putin a plecat la pensie”. De obicei, mișcările care se întâmplă la Kremlin nu au cum să se știe, ele sunt în afara opiniei publice.”Europa Liberă: Totuși, vreau o opinie a Dvs. referitoare și la dosarul transnistrean, pentru că și de acest dosar depinde viitorul european al Republicii Moldova. Și întrebarea e: Republica Moldova în UE cu sau fără Transnistria?Ion Cebanu: „Există modelul Ciprului...”Europa Liberă: Dar aceste precedente nu sunt salutate de toate cele 27 de țări membre ale UE? Ion Cebanu: „Nu știm la ora actuală care este opinia tuturor celor 27 după războiul din Ucraina, lumea se schimbă. Doi: chiar și Transnistria nu s-a dezis de Acordul de Asociere și beneficiază de facilitățile pe care le are. Plus la asta, Transnistria deja pare nu o regiune separatistă, dar un fel de conglomerat de interese economice care stă foarte bine cumva în afara legilor, în afara regulilor de joc ale democrației și le place așa. Acum depinde de noi, depinde de ce se va schimba după, depinde și de puterea de influență a Rusiei pe care va mai putea s-o mențină în zona respectivă. Deocamdată, iată, 52 de zile de război ne demonstrează că Transnistria, mai-marii care controlează zona respectivă au menținut liniștea și asta spune că cei din Transnistria, cei care conduc cu regiunea au interese mai mult economice decât să facă tot felul de jocuri pe care Putin probabil le are în cap. Eu bănuiesc că nici cei de la Moscova, cei de la Kremlin nu sunt entuziasmați de ceea ce a început Putin.”Europa Liberă: Dvs. admiteți că așa cum se gândește în mare parte la Chișinău se va gândi și la Bălți, și la Comrat, și la Tiraspol, în spirit european?Ion Cebanu: „Mai greu, este adevărat, dar nici noi n-o să aderăm la Uniunea Europeană mâine-poimâine. Unele destabilizări, cel puțin tentative, pot să aibă loc, de aceea trebuie să fim foarte atenți și lucrurile trebuie gestionate cu maximă prudență în chestiunea asta.”Europa Liberă: Dvs. ați spus că va fi o cale mai lungă pentru ca Republica Moldova să ajungă în Uniunea Europeană. Acest lucru trebuie să sperie sau trebuie să încurajeze atât autoritățile, cât și cetățenii? Ion Cebanu: „Prin asta au trecut toate statele care au aderat, inclusiv Polonia, România, Bulgaria, toți au trecut prin chestiunea asta când se deschid tot felul de dosare pe ecologie, pe agricultură, pe drumuri, pe infrastructură, pe justiție și fiecare dosar se negociază, adică se impun anumite reforme, anumite standarde, dar odată cu ele vin și anumiți bani, fonduri, inclusiv în administrația locală trebuie să vină, dar trebuie să facem și anumite reforme.”Europa Liberă: Care ar fi cele mai importante reforme și dacă, iarăși, e pregătită societatea să facă un sacrificiu, pentru că în țările unde a pătruns prosperitatea cetățenii au făcut sacrificii?Ion Cebanu: „Așa este. Aici, societatea civilă trebuie să aibă o atitudine lămuritoare pentru lume, prin care oamenii să înțeleagă, să vadă că asta este singura cale. Pe de altă parte, cel puțin în administrația locală noi trebuie să asigurăm o autonomie financiară, în primul rând, administrațiilor locale. Eu nu vreau să văd primarii, care sunt aleși de oameni, cu mâna întinsă la raion sau cu mâna întinsă la guvern, oricare ar fi acesta, nu contează coloratura politică. Pe de altă parte, un raion cu 10-11 sate care are mai puțin de 100 de mii de locuitori în total, dintre care trebuie să mai gândim că o parte sunt plecați, ce viitor are? Și aici trebuie de lucrat.”