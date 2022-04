12 ani în căutarea dreptății. Lupta fără sfârșit a unei femei căreia medicii i-au tăiat un sân, după un diagnostic greșit de cancer

15:10

„Am crezut că vom fi executați”, a mărturisit, într-un interviu pentru The New York Times, directoarea unui spital din orașul ucrainean Borodianka, unde trupele ruse au dat buzna și au evacuat toți pacienții și personalul medical. Timp de două zile, jurnaliștii de la The New York Times au stat de vorbă cu zeci de supraviețuitori […]