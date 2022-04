Andreea Marin pune piciorul în prag. Fiica ”Zânei” va duce ”luptă” grea: ”Am avea o discuție foarte serioasă”

23:50

CANCAN.RO are în premieră detalii și imagini exclusive cu cea mai nouă producție cinematografică românească! Filmările proiecției „Băieți deștepți” se află chiar acum în desfășurare, iar unul dintre starurile distribuției este nimeni alta decât Ruby, […] The post Ruby joacă în cel mai nou film românesc, iar noi avem toate detaliile! Am surprins-o pe cântăreață chiar pe set. Ce alte super vedete ale României mai fac parte din distribuție appeared first on Cancan.