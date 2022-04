RCS RDS, anunţ fenomenal! Se dă gratuit de la Digi, iar mulţi români nici nu ştiu asta

09:10

Din păcate, războiul sângeros pe care Rusia l-a declanșat în Ucraina se întețește de la o zi la alta, iar situația devine tot mai tensionată, în timp ce armata rămâne fără resurse și muniție. În […] The post Sportivii ucraineni au fost înrolați în armată: „Deja am învățat să folosim un pistol-mitralieră!” appeared first on Cancan.