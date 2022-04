Anca Serea a făcut anunţul surprinzător, după 11 ani de relaţie cu Adi Sînă

11:20

Un tânăr în vârstă de 21 de ani, din Constanţa, a murit sub ochii prietenilor săi, într-un cumplit accident produs în staţiunea Mamaia. Tânărul se afla la volanul unei maşini, alături de alţi doi băieţi. […] The post Sfâșietor! Nicolas a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor într-un accident în Mamaia appeared first on Cancan.