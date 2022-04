Top Pariu: Fotbalul este „Sportul Rege” » Primul „11” este AICI »»

17:00

În anul 2000, în data de 18 august, o fetiță pe nume Brittany Renee Williams a fost dată dispărută la Poliție. Ulterior, aceasta a fost declarată moartă, însă, după 21 de ani, a apărut din […] The post Pe 18 august 2000, fetița din imagine a fost dată dispărută la Poliție. În cele din urmă, a fost declarată moartă dar, acum, după 21 de ani, a apărut din senin. Ce s-a întâmplat, de fapt appeared first on Cancan.