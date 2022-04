Cum a reușit să slăbească Cătălin Scărlătescu 50 de kilograme. Dieta care a făcut minuni

20:40

Irina Fodor și Ștefan Bănică Jr. au făcut echipă bună, nu doar pe plan persoanl, dar și pe plan profesional. Dancing on ice: Vis în doi nu a avut succesul garantat, cel puțin așa spun […] The post Irina Fodor, out de la Antena 1! Se filmează deja cu altă prezentatoare. S-a aflat după scandalul cu Ştefan Bănică Jr appeared first on Cancan.