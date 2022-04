BANC | Un bătrân de 80 de ani participă la un joc telefonic

09:20

La Rossia 1, televiziunea de stat rusă, s-a discutat relaxat și chiar printre râsete despre un potențial atac nuclear asupra Statelor Unite. Discuția a avut loc în contextul în care rușii au anunțat că au […] The post Atac nuclear al Rusiei asupra mândriei SUA, New York? Anunţ făcut la televiziunea de stat de la Moscova appeared first on Cancan.