Ce a păţit Bia Khalifa, după ce şi-a comandat o plasmă, livrată de o firmă celebră de la noi: „Mi-au zis că eu l-am spart”

11:50

Pentru a zâmbi din tot sufletul, ai nevoie, uneori, de ceva care să îți readucă zâmbetul pe buze. Am pregătit pentru tine o întâmplare, care cu siguranță te va înveseli. CANCAN vă propune un banc care te […] The post BANCUL ZILEI | Doi cozonaci vorbeau între ei, în Sâmbăta Mare de dinaintea Paștelui: „Am auzit că..” appeared first on Cancan.