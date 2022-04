Câte zile pot fi păstrate sarmalele în frigider, de fapt. Greșeala pe care o fac multe gospodine

14:00

Sâmbăta Mare are o semnificație puternică și aparte. Ai grijă să nu cumva să faci aceste greșeli, deoarece îți vor aduce ghinion tot anul. Iată care sunt tradițiile din moși strămoși. Sâmbăta Mare este o […] The post Ce este interzis să faci în Sâmbăta Mare? Vei avea mare ghinion dacă faci aceste lucruri appeared first on Cancan.