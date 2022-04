Jador a ajuns pe perfuzii. Ce a pățit cântărețul chiar în noaptea de Înviere

16:30

Duminică, 24 mai 2021, românii sărbătoresc Paștele Ortodox. Încă din cele mai vechi timpuri, în ziua în care se sărbătorește Învierea Domnului, este interzis să faci anumite lucruri, pentru a nu avea parte de ghinion.