Ce spune Monica Anghel despre muzica din trending-ul românesc. „Poate alții se descurcă mai bine. Asta e situația”

14:50

Seara trecută, Jean Gavril și Ana Maria Ion au plecat acasă cu premiul de 50.000 de Euro și trofeul câștigător al primului sezon „Dancing on Ice – Vis în doi”. Ce are de gând concurenta să facă cu marele premiu. Cele trei echipe finaliste ale primului sezon „Dancing on Ice – Vis în doi”, Sore […]