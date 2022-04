Măruță, unde e Ciucă atunci când ai nevoie de el? Prezentatorul de la PRO TV, pus în dificultate chiar în fața casei

10:50

Incredibil! Josh Buster, un chef in vârstă de 40 de ani, din statul Iowa, Statele Unite ale Americii, a cumpărat biletele pentru extragerea Mega Millions din 15 aprilie. Dintr-o eroare, funcționarul i-a printat numerele greșit, […] The post Incredibil! Cum a reușit un bărbat să câștige, din greșeală, un milion de dolari la LOTO appeared first on Cancan.