Gena care protejează tardigradele de radiaţii funcţionează şi în alte organisme

În noua ei carte „The Palace Papers: Inside The House Of Windsor. The Truth And The Turmoil”, scriitoarea Tina Brown, autoarea volumului exploziv„Diana Chronicles”, face dezvăluiri despre influenţa lui Megan Merkle asupra prinţului Harry şi impactul cuplului asupra familiei regale britanice. Totodată, oferă detalii despre starea de spirit a ducelui de Sussex de dinainte de a-şi cunoaşte soţia şi cum s-a schimbat viaţa lui ulterior.