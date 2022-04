BANC | Dumnezeu îl cheamă pe Sfântul Petru și îi dă un cazan mare cu inteligență: „Ia polonicul ăsta și împarte la oameni!”

23:00

Actorul Johnny Depp a fost din nou prezent în faţa instanţei pentru a depune mărturie în procesul deschis împotriva fostei sale partenere pentru defăimare. Potrivit presei străine, acţiunea care a început pe 11 aprilie, va […] The post Johnny Depp, o nouă mărturie despre relația „oribilă” cu Amber Heard: „Singura persoană pe care am abuzat-o în viața mea sunt eu însumi” appeared first on Cancan.