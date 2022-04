„Doctor Strange în Multiversul Nebuniei” are avanpremiera în cinematografele românești pe 5 mai

08:00

„It’s All Coming Back to Me”, un film dramă romantic cu muzica lui Celine Dion în rol principal, va fi lansat în cinematografe pe 10 februarie 2023.Intitulat anterior „Text for You”, „It’s All Coming Back […] Articolul Drama romantică „It’s All Coming Back to Me”, cu Celine Dion, se lansează în februarie 2023 apare prima dată în Apropo.ro.