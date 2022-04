VIDEO Unde se oprește războiul din Ucraina? Publicistul Ion Cristoiu: „Este un război mondial declarat. Acest conflict poate să ajungă și nuclear pentru că….”

13:10

Sezonul 5 al emisiunii Asia Express se lasă așteptat, însă pregătirile deja au început. Din primele informații se pare că aventura va avea loc în America de Sud cât despre echipele formate, fanii show-ului vor […] The post Andre la Asia Express! Andreea Bălan și Andreea Antonescu vor participa împreună la emisiunea de la Antena 1 appeared first on Cancan.