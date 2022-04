„Am fost nevoiţi să o îngropăm în grădină”. Mărturia sfâșietoare a unui tată din Ucraina, după ce fiica lui a murit din cauza bombardamentelor

14:20

Cei care doresc să obțină un carnet de conducere trebuie să-și strângă din timp banii pentru a putea da de permis. Prețurile diferă, în funcție de școală și de opțiuni, dar cheltuiala este atât de […] The post Cât costă școala de șoferi în 2022. Cât trebuie să plătești appeared first on Cancan.